Dialettiamoci al gran finale. Sul palco tutti i premiati

Successo per la dodicesima edizione del festival Dialettiamoci al teatro di Caldarola: domenica si è svolta la premiazione delle compagnie in rassegna, insieme al canto e alla musica di Marco Meo e Cristian Latini. Presenti gli amministratori dei Comuni organizzatori – i sindaci Luca Maria Giuseppetti di Caldarola, Giuseppina Feliciotti di Cessapalombo, Silvia Pinzi di Serrapetrona, Massimiliano Micucci di Camporotondo e la vicesindaco di Belforte Carla Budassi –, attori e registi, Mauro Molinari di Uilt Marche e Nazzareno Ortenzi di Oro della Terra. A condurre, Ester De Troia e Alessandra D’Oria. Apprezzati i premi, illustrati da Scilla Sticchi; la realizzazione, "Dietro la maschera", è nata dalla collaborazione fra l’artista Aurora Paccasassi e i ragazzi del progetto Tuttincluso Macerata. L’opera è l’unione tra due tecniche: una figurativa e l’altra ispirata all’action painting. È stato assegnato un Premio Giovani al gruppo teatrale L’Alternativa di San Severino e alla Filodrammatica Piorachese, per aver impiegato dei giovanissimi interpreti nelle loro commedie. Poi gli altri premi. Menzione speciale giovani: Francesca Vasquez – Nicola Cassarino (L’Alternativa); Alessandro Sabbatucci (Filodrammatica Piorachese). Migliore scenografia: L’Alternativa. Migliori costumi ex aequo: Il Focolare e compagnia Lucaroni. Attore non protagonista: Maurizio Conti (Lucaroni). Attrice non protagonista: Rita Papa (Il Focolare). Migliore attrice caratterista ex aequo: Patrizia Boldrini (Filodrammatica Piorachese) e Rosella Marsili (Dieci Donne Mamme Matte). Migliore attore caratterista: Gianluca Sabbatini (Filodrammatica Piorachese). Attrice protagonista: Luisella Tamagnini (Piorachese). Attore protagonista Pietro Romagnoli (Lucaroni). Migliore regia: Rita Papa (Il Focolare di Loreto). Migliore spettacolo Trofeo 5 Comuni: Lu Vaùlle (La Nuova Belmonte Piceno). Gradimento pubblico: La vecchiaia è più tranquilla se la passi a Villa Arzilla (Lucaroni di Mogliano). "Appuntamento alla tredicesima edizione", ha dichiarato in chiusura Fabio Macedoni, presidente della Compagnia Valenti, che organizza Dialettiamoci. Prossima rassegna, sempre a Caldarola, "Il gusto del teatro", sesta edizione, tra febbraio e aprile.