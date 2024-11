"Dialettiamoci", appuntamento con la commedia de L’Alternativa

Domenica, alle 17.15 al teatro comunale di Caldarola, per la rassegna "Dialettiamoci", arriva il gruppo settempedano L’Alternativa (foto), con una commedia in due atti in dialetto maceratese dal titolo "Un matrimonio con sorpresa", per la regia di Adriano Rocci. Il testo è di Camillo Vittici. "Quest’ultimo – si legge nelle note di regia – è autore di commedie brillanti, in grado di far divertire, ma che sottendono delle riflessioni e interrogativi al pubblico riguardo temi molto attuali. Questa storia si svolge nel soggiorno di una casa e di una famiglia modesta, composta dai due coniugi Olindo e Rosa, sua madre, nonché vivace suocera di Olindo e il loro figlio Fausto, che non riesce a trovare una fidanzata del suo paese. Grazie ai consigli della nonna Adalgisa, Fausto si reca a Roma dove conosce Deborah. Mentre Fausto e Deborah sono sul punto di organizzare le nozze, arriva una telefonata dell’impiegato comunale… Il resto è tutto da vedere". Anche domenica, come per ogni commedia in scena, il pubblico potrà esprimere il proprio voto: la rappresentazione che totalizzerà la media più alta riceverà il premio del pubblico assegnato nella serata delle premiazioni del 15 dicembre. Info 335.7681738.