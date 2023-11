Dialettiamoci, ecco ’Il candidato’

Nuovo appuntamento della rassegna Dialettiamoci questa sera alle 21.15 al teatro comunale di Caldarola, con la compagnia di Camerino Dieci Donne Mamme Matte, che porterà in scena la commedia in due atti"Il candidato" di Oreste De Sanctis per la regia di Alberto Pepe. Una compagnia nata tutta al femminile, ma che poi, nel tempo, ha aggiunto anche componenti maschili. "La storia è quella di zio Ninotto (Paolo Romagnoli) che dopo 25 anni decide di ritornare in Italia. L’imprevisto rientro in patria mette in forte apprensione il nipote Filippo (Massimo Marchetti) che per anni ha ricevuto soldi da questo parente americano a fronte di tante bugie, e a nulla valgono i voti della moglie Sofia (Donatella Pazzelli) affinché un accidente se lo porti via. Resta ignara della disgrazia che sta per piombare sulla famiglia la stralunata figlia Giovanna (Daniela Calcinelli), mentre la madre vedova Carolina (Loredana Ottavini) soffre le pene dell’età e di una lunga mancanza di affetti. In soccorso di Filippo arrivano Oreste (Mauro Sebastiani) e Michele (Francesco Mariotti) che lo aiutano nelle incursioni dell’invadente vicina di casa Teresa (Rosella Marsili)".