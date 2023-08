"Dialetto che piacere" a Collevario Sei serate a tutto divertimento

Rassegna teatrale "Dialetto che piacere" a Collevario: si comincia mercoledì. In programma sei serate al campo polivalente: la prima sarà con "Atti unici" a cura dell’associazione Palcoscenico con testi di Pirandello, De Filippo e Cipriani. Il 24 in scena La Rama di Monte San Vito con "Villa gioiosa" di Tatiana Bronzini per la regia di Walter Salvadori. Il 25 toccherà a La Nuova di Belmonte Piceno che si esibirà in "Lu vaulle" di Gabriele Mancini; il 26 I Gira… Soli di Castelfidardo proporranno la commedia "E chi se la pija" di Roberto Perini e Stefano Pesaresi. Domenica 27 sarà la volta della Luna di Ancona con "La soffitta di via Orsi" di Mario Cacciani. La rassegna si concluderà lunedì 28 con la compagnia Madonna del Monte di Macerata con "Lu paccu" di David Monachesi da un’idea di Cristiano Cacchiarelli. L’inizio degli spettacoli è alle 21.30 (biglietto 5 euro). L’iniziativa è promossa dall’associazione Palcoscenico e dal centro sociale anziani, col patrocinio del Comune.