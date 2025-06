Dialetto e risate a Villa Fermani. Teatro nel nome di Bevilacqua

Pronta a prendere il via la seconda edizione della "Rassegna Teatro a Villa Fermani - Premio Ennio Bevilacqua", curata da FederGat Marche e Aps Palcoscenico, con il patrocinio del Comune di Corridonia. Appuntamento tutti i mercoledì di luglio e agosto al parco di Villa Fermani, alle 21.30, con nove serate dedicate al teatro popolare e dialettale. Non mancheranno incursioni nel mondo della giocoleria e dei burattini. Primo appuntamento mercoledì 2 luglio con "Li parendi de Roma" portata in scena dalla "Compagnia La Nuova" di Belmonte Piceno. Il 27 agosto la serata finale dedicata a Tarantella e Canti del Sud Italia. In quest’occasione, sarà svelata anche la compagnia che avrà riscosso il maggior gradimento.

La rassegna teatrale è anche un omaggio a un personaggio, Ennio Bevilacqua appunto, autore e promotore di tante rappresentazioni teatrali cittadine. "Il teatro dialettale vanta una tradizione che va oltre i secoli – ha affermato la sindaca Giuliana Gimapaoli –. Dopo l’apprezzata edizione dell’anno scorso, tra conferme e novità, tornerà un programma godibile". Pino Cipriani direttore artistico della rassegna, presenta così gli appuntamenti: "Non mancherà il dialetto da considerare ormai una lingua, il teatro classico in lingua, il teatro per bambini con uno spettacolo di burattini e la partecipazione di artisti di strada e giocoleria ‘Allok’". "Una rassegna – ha aggiunto l’assessore alla cultura Massimo Cesca – dove verranno proposte rappresentazioni molto popolari, proprio come sarebbe piaciuto ad Ennio Bevilacqua, un nostro concittadino che ha portato sul palcoscenico molte generazioni". Donato e Agnese Bevilacqua, figli di Ennio, hanno poi sottolineato che "all’orgoglio per questa intitolazione a nostro padre, si unisce, quest’anno, la felicità per una gioiosa scorsa edizione. Animare i luoghi comuni, coinvolgere la cittadinanza e creare spazi di convivialità erano parte dello spirito che animava nostro padre".

Il programma: dopo il debutto del 2 luglio, mercoledì 9 "Lu ternu a lu lottu" della Compagnia Elianto; il 16 "Barattini - Allok!"; il 23 "Sulu un miraculu li put’a fa rrenzavì" di Pino Cipriani; 30 "Cocco de mamma" compagnia Sipario; 6 agosto "Sogno di una notte di mezza etù", compagnia Artelibera; il 13 "Cose dell’altro mondo", compagnia Senza Pretese; il 20 "Nuda per pochi soldi", compagnia Nuova Cappellette.