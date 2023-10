Dialetto e tradizioni a "Scienza in città"

Dopo il successo del primo appuntamento dedicato all’intelligenza artificiale, torna mercoledì "Scienza in città", il ciclo di conferenze organizzato dall’associazione "Amici del liceo Galilei". L’appuntamento è alle 17.30 alla Biblioteca Statale: si parlerà del dialetto maceratese e delle tradizioni popolari. Interverranno Agostino Regnicoli, Ennio Donati, Federico Cippitelli, gli studenti del Galilei che si esibiranno in recitazioni in dialetto e la prof Giuseppina Capodaglio.