Dialetto fa rima con divertimento Tocca alla compagnia Cardarelli

Quattro appuntamenti con il dialetto e il divertimento al teatro Durastante di Monte San Giusto per iniziare anche il nuovo anno sotto il "segno del sorriso". Riparte sabato alle 21.15, infatti, la rassegna di teatro amatoriale "Dialetti a confronto", organizzata da Fita Marche in collaborazione con il Comune e il patrocinio della Regione Marche. Il primo appuntamento sarà con "Fa quello che lu prete dice, no quello che lu prete fa" proposto dalla Filarmonico drammatica "Andrea Cardarelli" di Macerata. La storia racconta di una serie di equivoci che partono dalla morte del parroco in un imprecisato pesino del Maceratese e dal sopraggiungere di due sprovveduti ladri che cercheranno di prenderne il posto, fingendo di essere rispettivamente il parroco supplente e il suo chierichetto. La storia, però, si complicherà con la scoperta di un’eredità. Una commedia che ha fatto registrare tanti successi in giro per la provincia e che non mancherà di divertire. Si prosegue poi il 15 gennaio, alle 17.30, con "Un revolver per tre" della Compagnia teatrale "Li Freciute" di Ascoli, il 29 gennaio, sempre alle 17.30, con "Nisciun è p.rfett..." portato in scena dalla Compagnia "La tela" di Senigallia. Sarà, invece, la Compagnia "Il guitto" di fano con la commedia "El bar sota Mungiòv" a chiudere la rassegna il 5 febbraio, alle 17.30. I biglietti possono essere acquistati all’ingresso del teatro prima dello spettacolo: intero 8 euro, ridotto (under 18 e over 65) 5 euro. Ingresso gratuito per i disabili e un loro accompagnatore.