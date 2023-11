Dialoghi e riflessioni sull’Algeria alle 17 al teatro Italia

I Teatri di Sanseverino incontrano l’Algeria. Oggi è in programma un nuovo appuntamento propongono un nuovo appuntamento con la rassegna Altre Culture sull’Algeria, civiltà romana e passato coloniale. L’iniziativa, ad ingresso gratuito, si terrà a partire dalle 17 al teatro Italia. Il direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, presenterà un racconto per immagini e il suo diario di viaggio in questo straordinario Paese. Quello di domani sarà il secondo appuntamento di questa rassegna. Il primo, a ottobre, venne dedicato alla Colombia. Con l’arrivo del nuovo anno invece si parlerà di Australia (domenica 7 gennaio alle 17) e Portogallo (domenica 25 febbraio alle 17).