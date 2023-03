Dialogo al femminile al Don Bosco: "Sollevare dalle da sofferenze"

Si è svolto venerdì, al centro pastorale Don Bosco, l’incontro "Dialogo al femminile". Protagoniste le diverse voci che sul territorio si occupano di pari opportunità, come lo sportello comunale Informadonna, attivo in città da oltre 10 anni con la collaborazione dell’associazione Praxis. "Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile un confronto tra tanti sguardi diversi, che nascono da percorsi di vita e vocazioni distanti ma unite dall’unica prospettiva di voler sollevare gli altri da eventuali sofferenze", ha dichiarato l’assessore Barbara Capponi. Si è parlato di prevenzione e contrasto alla violenza di genere con lo sportello antiviolenza di Civitanova, gestito con la cooperativa Il Faro, la psicologa Francesca Pigliapoco, la responsabile dello sportello antiviolenza Elisa Giusti, la poliziotta in congedo Annarita Priori. L’imprenditrice Vanna Menco, socia della Prosilas di Civitanova, ha sottolineato l’importanza della autorealizzazione della donna e dell’educazione scolastica. Il socio fondatore Luigi Gasparri e la referente per il territorio Mariapaola Vecchione hanno spiegato come il dolore personalmente possa poi trasformarsi in accoglienza. Pensiero condiviso da Kety Paglialunga, dell’associazione Omphalos.