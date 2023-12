Dialogo sugli Scarabocchi, poi apericena e concerto

Il teatro Rebis festeggia oggi i suoi vent’anni con una presentazione ed un concerto: dalle 19, alla cantina di via Crispi, si parlerà del settimo volume dell’opera degli Scarabocchi di Maicol&Micro, "Ops", edito da Bao publishing, con la presenza dell’autore in dialogo con Andrea Fazzini, direttore artistico del teatro Rebis, che dal fumettista si è lasciato ispirare per alcune sue rappresentazioni teatrali. Si parlerà di morte, di sollievi inattesi, di ineluttabilità e dolcissima rassegnazione, oltre che delle sottili relazioni tra illustrazione e teatro. L’edizione di questa collana integrale si avvale di un book design, interni e copertina, studiato da Lrnz con l’introduzione del fumettista Nicola Mari, disegnatore di Nathan Never e Dylan Dog. A seguire, dopo un aperitivo-cena in stile popolare con panini di casa, vino sfuso e birra, dalle 21.30 è previsto il concerto degli Smitch in blu ray, giovane band marchigiana che si muove tra un rap ermetico con narrativa metaforica ed una musica trasversale Alt rock e psycho funk. La band è stata finalista del Sanremo rock festival 2022 ed è attualmente in tour a condividere palchi con Meganoidi, Pierpaolo Capovilla ed Ys lavey. L’evento è ad ingresso libero e organizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura della Regione, il Comune di Macerata, il Circolo cento garibaldini maceratesi e la libreria Catap.

l. f.