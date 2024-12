Diamanti ai clienti grazie alla lotteria del "Crogiolo"

"Avere un diamante è come stringere un pezzo di luna" diceva Anna Magnani. Venerdì "Il crogiolo", storico laboratorio di gioielli e orologi di Recanati di Fiorella Alessandrini e Gino Staffolani, ne ha distribuiti quattro di pezzetti di luna ad altrettanti clienti che a dicembre si sono recati nel negozio di via Antici, per un acquisto di Natale: bastava una spesa minima per partecipare all’estrazione finale di uno dei quattro punti luce. La dea bendata, durante l’estrazione avvenuta alla presenza del funzionario della Camera di commercio, ha distribuito generosamente i premi fra Recanati, Potenza Picena e Ancona.