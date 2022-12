"Diamo tanto, ma veniamo poco considerati"

di Francesco Rossetti

"Facciamo molto per la città eppure il Comune continua a snobbarci". E’ lo sfogo di Alvise Manni, presidente del Centro studi civitanovesi, una realtà attiva in ambito storico-culturale dal 1986. "L’amministrazione – dice Manni –, ma anche i teatri e la Pinacoteca dovrebbero coinvolgerci". Lo storico civitanovese specifica i motivi della sua lamentela: "La nostra conferenza sul Tornio e su Palazzo Sforza non era minimamente citata sulle brochures che il Comune ha distribuito per illustrare gli eventi del Natale civitanovese". E poi la questione degli spazi: "Attualmente veniamo ospitati dai locali di Deva Ars, che ringraziamo. Non abbiamo bisogno di una sede: ci piacerebbe soltanto poter usufruire degli spazi comunali, come la palazzina del Lido Cluana, che è a disposizione di molte associazioni. Non comprendo un simile ostracismo, dovremmo rappresentare una risorsa per la città, invece sembra che non sia così". Il Centro studi civitanovesi, che collabora con Archeo club e i due Lions Club, conta una ventina di soci e una decina di volontari, organizzando conferenze, presentazioni di libri, mostre e tour dei monumenti storici. "Le iniziative nel 2022 sono state molteplici – spiegano dal Centro studi –: ricordiamo le 14 conferenze annue, il giro dei monumenti in città Alta e al Porto, la pubblicazione della diciottesima edizione del libro ‘Civitanova immagine e storia". Ma anche, "la mostra e la conferenza sull’artista civitanovese Salvatore Negro, nonché la collaborazione con la Pro Loco di Civitanova Alta per la realizzazione della guida turistica". Infine, la presentazione dei libri ’Frammenti di storia’ a cura di Carla Mascaretti con Stefania Corvatta e Amneris Ulderigi: "Chiudiamo l’anno ricordando il centenario della nascita di don Lauro Chiaramoni, fondatore della Parrocchia di San Gabriele", conclude Manni.

Francesco Rossetti