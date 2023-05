Dichiarata conclusa l’emergenza Covid In tre anni la pandemia ha infettato la metà dei cittadini maceratesi

di Franco Veroli

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la fine dell’emergenza Covid che, ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, in tre anni ha causato la morte di venti milioni di persone nel mondo, quasi il triplo rispetto al bilancio ufficiale della stessa Oms, fermo a 6,9 milioni. In provincia di Macerata, tre anni di pandemia si traducono in 142.982 persone contagiate (seconda provincia delle Marche dopo Ancona 217.258, Pesaro Urbino 135.830, Ascoli Piceno 103.392, e Fermo 84782), quasi il 50% del totale dei residenti: un maceratese su due è stato infettato dal Covid. Sono, invece, 215.989 le persone che sono state costrette a periodi di quarantena, e 794 i morti (su un totale di 4.431 in tutte le Marche).

L’annuncio della fine dell’emergenza, ma non ancora della pandemia in quanto tale, visto che il virus nelle sue diverse varianti continua a circolare, è arrivato ieri, insieme al bollettino settimanale dell’Osservatorio epidemiologico regionale che certifica ancora la sua presenza. Il dato più rilevante è che nelle Marche si registra una impennata di ricoveri, passati da 28 a 48, ben 20 in più rispetto alla settimana scorsa (quando già erano aumentati da 20 a 28), due dei quali in terapia intensiva. Quasi tutti, 46, sono in reparti non intensivi, a conferma che il virus ormai, tranne che in soggetti fragili affetti da diverse malattie, non fa più paura, ma testimoniano quanto questo sgradito ospite sia restio ad andarsene. Qualche caso di Covid, negli ultimi 15 giorni, è passato anche dal pronto soccorso dell’ospedale di Macerata: tutti anziani con patologie plurime pregresse in cui il Covid è risultato essere solo una malattia in più, visto che non hanno sviluppato le forme gravi che abbiamo conosciuto nei primi periodi della pandemia. Torna a salire, sia pure lievemente, anche l’incidenza dei nuovi contagi per 100mila abitanti, passata da 28,92 a 29,12. Quanto ai nuovi casi positivi, nell’ultima settimana, dal 28 aprile al 4 maggio, ne sono stati registrati 438 (quasi gli stessi – 435 - della settimana dal 21 al 27 aprile), su un totale di 1.714 tamponi processati, con un tasso di incidenza settimanale del 25,5%, esattamente lo stesso di sette giorni prima. Sono cinque, invece (uno in più), i pazienti Covid ricoverati nei pronto soccorso degli ospedali delle Marche. Purtroppo, c’è stato un altro decesso correlato al Covid. In diminuzione da 537 a 462 il numero delle persone in quarantena (85 quelle in provincia di Macerata). Gli ultimi dati, riferiti al 4 maggio, dicono che in questo giorno sono stati processati 231 tamponi. I casi positivi sono 70 (il 30%, un tampone su tre): 18 in provincia di Pesaro – Urbino, 17 in provincia di Ancona, 14 in provincia di Macerata, 6 in provincia di Fermo, 12 in provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione.

Ovviamente questi numeri in rialzo non destano preoccupazione, tuttavia la situazione viene costantemente monitorata, anche per individuare e capire le nuove varianti.