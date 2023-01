"Dichiarazioni dei redditi presentate da quasi tutti i consiglieri"

"Tengo a precisare che le dichiarazioni dei redditi dei consiglieri comunali sono state presentate tutte, o quasi, sono in corso di pubblicazione sul sito internet del Comune da parte degli uffici in questi giorni". Il consigliere comunale Narciso Ricotta, capogruppo del Partito democratico, fa presente che se le dichiarazioni dei redditi di alcuni non risultano è perché non sono state ancora caricate sul sito dagli uffici, che le sta lavorando in questi giorni. Non resterebbe fuori nessuno, quindi, a parte tre consiglieri, le cui dichiarazioni, per motivi loro o perché si sarebbero dimenticati, mancano ancora all’appello, tutte le altre sono quindi semplicemente in fase di caricamento sul sito web, ma per avere un quadro completo bisognerà pazientare ancora per qualche giorno.

"C’è un preciso obbligo di legge a riguardo – sottolinea il consigliere Ricotta –, la dichiarazione va presentata entro la fine dell’anno. La quasi totalità di noi l’ha fatto, come sempre, e ora gli uffici comunali stanno lavorando i documenti e li stanno mettendo su in queste ore e in questi giorni, nel giro di qualche tempo ci saranno tutte, il sito è in continuo aggiornamento". Nell’articolo di ieri sul Carlino, oltre alla situazione economica relativa ai consiglieri, sono stati riportati anche i redditi della giunta, per cui il sindaco Sandro Parcaroli è risultato nuovamente il più ricco con oltre 257mila euro. Secondo classificato l’assessore al bilancio Marco Caldarelli con più di 120mila euro dichiarati, I dati relativi ai redditi di assessori e giunta vengono pubblicati come sempre sul sito del Comune di Macerata.

c. g.