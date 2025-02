Diciannovesima ’Manovella d’oro’. Il record della Scuderia Marche

Per la Scuderia Marche è tempo di riconoscimenti. Il club degli automobilisti con sede a Piediripa, infatti, ha ritirato la sua diciannovesima "Manovella d’oro", ovvero il più prestigioso riconoscimento dell’Automotoclub storico italiano (Asi). La cerimonia di consegna si è tenuta domenica a Bentivoglio (Bologna). Per l’occasione, la Commissione nazionale manifestazioni auto, presenziata da Alberto Scuro, ha valutato come una tra le migliori manifestazioni organizzate in Italia nel 2024 la "Sibillini e Dintorni", la cui prossima edizione, la diciassettesima, verrà anticipata di una settimana ad agosto (tra il 20-23) per non sovrapporsi ai festeggiamenti di San Giuliano. Il tema sarà quello della montagna e alcuni comuni come Loro Piceno, Ussita e Sarnano si sono già prenotati. "Salire sul gradino più alto del podio – spiega Massimo Serra, organizzatore e consigliere della Scuderia Marche – testimonia che negli anni non solo abbiamo continuato a mantenere uno standard altissimo, incrementandolo di volta in volta. Con l’ultima edizione di "Sibillini e Dintorni" abbiamo dovuto rinunciare allo spettacolo allo Sferisterio, ma è aumentato l’affetto dei Comuni partner che ci hanno accolto". Questa collaborazione "è fondamentale per permettere ad auto così antiche di attraversare il territorio – ha concluso il presidente Fausto Tronelli (nella foto con Serra) – il plauso va ai nostri soci che dimostrano la loro passione non solo a parole ma con un grande senso pratico". La Scuderia Marche attualmente è l’unico club italiano a detenere 19 Manovelle d’oro: si sta già lavorando per il traguardo della ventesima.