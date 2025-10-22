Diciassettenne accoltellato. Carabinieri sulle tracce dell’autore

Ha creato preoccupazione il grave episodio di sangue avvenuto lunedì verso le 19 in località Spaccio Fuselli dove un ragazzo di 17 anni è stato colpito con un’arma da taglio al braccio sinistro. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, si ipotizza che l’episodio sia nato da una lite tra più giovani, "forse più di due, e non sembrerebbero ragazzi del posto", spiegano gli investigatori. Il 17enne, residente con la madre a Corridonia ma con il padre a Recanati, è stato trasportato d’urgenza prima al pronto soccorso di Civitanova e poi trasferito all’ospedale di Torrette di Ancona dove è ricoverato nel reparto di chirurgia della mano. Le sue condizioni non destano preoccupazione Gli inquirenti restano cauti su cause e dinamiche precise, ma si dicono fiduciosi di poter risalire presto ai componenti del gruppetto coinvolto nello scontro. L’aggressore assieme agli altri si sarebbe poi allontanato di corsa, facendo perdere le tracce prima dell’arrivo dei soccorsi. Alcuni passanti, richiamati dalle urla e notando il giovane ferito, si sono precipitati per aiutarlo e hanno contattato il numero d’emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia dei carabinieri di Recanati, che hanno soccorso il ragazzo e avviato subito le prime verifiche In un primo momento si era ipotizzato che le ferite potessero essere più estese, ma secondo quanto riferito dai carabinieri, il colpo principale avrebbe raggiunto il giovane al braccio sinistro. I militari hanno già raccolto alcune testimonianze e stanno acquisendo le immagini delle telecamere comunali di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso la scena dell’aggressione.

