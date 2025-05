Diciotto mesi dopo, quel che resta della Green House

Crescono le erbacce nell’area comunale che avrebbe dovuto ospitare la "Green House" dei rifiuti, in un rettangolo del borgo marinaro (nella foto), tra via Nave e via Carena. Il sindaco Ciarapica e l’assessore ai rifiuti Cognigni nel novembre 2023 annunciarono la realizzazione di una struttura chiusa, che avrebbe dovuto contenere una serie di cassonetti per la raccolta differenziata, accessibile attraverso una card. Il progetto prevedeva di servire una utenza di 150 famiglie, a partire da gennaio 2024. Un anno e mezzo dopo, su quel terreno non c’è nulla. È transennato e coperto di erbacce e di "Green House" nessuno parla più. Questo mentre l’Ata 3, il consorzio provinciale di gestione dei rifiuti, ha portato il borgo marinaro e il porto di Civitanova come esempio di degrado per la situazione intorno ai cassonetti e mentre il Comune ha deciso di partecipare a un bando Ata, per realizzare strutture sul genere della Green House.