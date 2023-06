Diciottomila euro all’ex dipendente dell’Area vasta

Voleva tanti soldi, ne ha avuti molti di meno. È la vicenda di B.G., già dipendente dell’Area Vasta 3 ora Ast di Macerata, che all’inizio di maggio dello scorso anno ha presentato un ricorso al tribunale di Macerata, sezione lavoro, contro l’allora Asur Marche. Alla base della scelta c’erano diverse contestazioni inerenti a ferie arretrate non fruite, indennità di reperibilità non pagata e danno da carattere usurante della prestazione lavorativa. È sulla base di queste motivazioni che B. G. ha chiesto la condanna dell’allora Asur al pagamento in suo favore di 101.079,63 euro, una bella sommetta, da liquidarsi "con interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché con condanna al versamento di spese e compensi professionali di causa". La prima udienza si è tenuta il 16 dicembre scorso. In quella occasione il giudice ha ritenuto opportuno invitare le parti a valutare la possibilità di un componimento bonario della controversia, proponendo una conciliazione giudiziale. Invito al quale hanno dato il loro assenso sia il ricorrente che l’Asur, che hanno di conseguenza aperto un tavolo di confronto e avviato delle trattative. Queste si sono chiuse con esito positivo lo scorso 5 marzo, quando è stato formalizzato un accordo transattivo. In base a questo, la vecchia Asur (le cui funzioni sono ora in capo all’Ast di Macerata) "senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, ma al solo fine di definire il giudizio" ha offerto al ricorrente, a fronte della sua rinuncia alla controversia e ad ogni pretesa presente e futura, derivante dal rapporto di lavoro intercorso con la vecchia Area Vasta 3, il pagamento della somma di 18mila euro, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a suo carico e fermi restando gli oneri a carico dell’ente. Ieri la determina di pagamento a favore di B. G. che dà esecuzione all’accordo.

f. v.