"Dico grazie alla polizia locale. Hanno avuto un grande coraggio"

"Grazie alla polizia locale intervenuta per sedare la rissa in centro". A dirlo è Rosa Piermattei, sindaca di San Severino, che torna sulla lite violenta di martedì pomeriggio in piazza del Popolo, all’angolo con via Ercole Rosa. Le botte tra due marocchini sono finite in accoltellamento, con sangue sulla strada, davanti al ristorante-kebab, e tanta paura per i cittadini. Un colluttazione che è stata sedata anche grazie all’intervento della polizia locale e dei carabinieri della stazione di San Severino. Tanto che un ispettore, per delle ferite a una mano, ha poi ricevuto 10 giorni di prognosi. Ma già ieri mattina era al lavoro. Per questo la Piermattei ci tiene a ringraziarli: "L’intervento dei vigili ha evitato il peggio per tutti. Gli agenti, sono stati allertati dai cittadini e sono subito intervenuti sul posto inizialmente con un’ autopattuglia raggiunta da una seconda auto con a bordo il comandante, il sostituto commissario Adriano Bizzarri. Gli agenti hanno cercato di calmare gli animi e alla vista dei coltelli hanno ammanettato gli uomini per poi consegnarli ai carabinieri. Un’azione che non si vede tutti i giorni e che da grande merito ai nostri agenti". Anche per i due marocchini, uno di 30 e l’altro di 39 anni, una volta portati al pronto soccorso di Camerino, sono arrivati 30 giorni di prognosi. Jacopo Orlandani, assessore comunale alla sicurezza, si è complimentato con gli agenti: "Avere operatori preparati ad affrontare ogni situazione si rivela sempre più importante. Gli agenti hanno affrontato una situazione pericolosa ancora una volta". Sui due coinvolti nella colluttazione stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Tolentino: si valutano le denunce per lesioni aggravate e porto abusivo d’armi. Su questo, la sindaca conclude: "È da condannare il fatto che ci siano persone che vadano in giro armate di coltelli, pronte ad usarli al primo diverbio".