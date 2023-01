"Didattica, ricerca e nuovi spazi" Nove milioni di euro per l’Università

di Chiara Gabrielli

Nuovi finanziamenti per l’Università di Macerata, oltre 9 milioni andranno ai dipartimenti di Giurisprudenza, Scienze della formazione e Scuola di studi superiori Leopardi: i fondi arrivano dal ministero e sono un riconoscimento dell’eccellenza dei dipartimenti. Quello di Giurisprudenza di Unimc ha conseguito il secondo posto in Italia nella graduatoria dell’area delle scienze giuridiche per i 180 dipartimenti di eccellenza sui 794 concorrenti, che saranno finanziati dal Mur (ministero dell’università e della ricerca) con risorse extra per i prossimi cinque anni. Una conferma per il dipartimento, unico del suo ambito selezionato nel centro Italia insieme a quello di Roma Tre: era, infatti, entrato nella rosa degli "eccellenti" anche nel quinquennio precedente. Il progetto presentato è incentrato sui problemi giuridici e le tutele connesse ai temi dell’innovazione. È stato premiato con sei milioni di euro, ed "è frutto di un lavoro collegiale – sottolinea il rettore John McCourt –. Questo risultato importantissimo sia da stimolo per gli altri dipartimenti. Più siamo forti noi, più è forte la città, che è universitaria per definizione". "Il progetto è stato condiviso – spiega Stefano Pollastrelli, direttore del dipartimento –, nelle fasi iniziali sono stati coinvolti anche i ricercatori da poco assunti, che si sono rivelati risorse preziose. Al piano meno tre del dipartimento, che affaccia su via Santa Maria della Porta, saranno create quattro aule (due sono già presenti) con strumenti tecnologici per la didattica e recupereremo l’ex istituto di Medicina legale, che affaccia su via Don Minzoni, dove ci saranno un’aula grande, nuovi uffici e un museo con reperti che ora giacciono negli armadi. Sarà realizzato anche un ascensore tra l’ex istituto e la biblioteca. Recupereremo l’antica biblioteca, l’aula magna e le altre aule danneggiate dal sisma a Giurisprudenza". Sul tema nuove vulnerabilità e tecnologie, interviene il coordinatore Ermanno Calzolaio, che affronta le difficoltà legate alla pandemia, le questioni della profilazione dati, cybercrime, bullismo, turbative finanziarie. Ottime notizie anche per Scienze della formazione, beni culturali e turismo, per cui il Mur cofinanzierà (per 1,8 milioni) la manutenzione del Polo Bertelli: i lavori inizieranno entro giugno, per un totale di 3 milioni. "Sono fondi importanti non solo per l’edilizia ma anche per migliorare il luogo dove si studia – spiega la direttrice Lorella Giannandrea –, dato il grande numero di studenti creeremo nuovi spazi, ci saranno mensa, bar e aule nuove". Dai fondi del Pnrr poi arriveranno 1,3 milioni per la Scuola di studi superiori Giacomo Leopardi: per il 2023 il finanziamento sarà di 300mila euro, elevato a 500mila per il 2024 e altrettanti per il 2025. Lo stanziamento consentirà di potenziare le attività della Scuola e la formazione. Saranno incrementate le occasioni di esperienze internazionali di studio, ricerca e tirocinio. In generale, "l’andamento delle iscrizioni è positivo – aggiunge il rettore –, ma relativamente, i numeri tengono nonostante il calo demografico. Non puntiamo sul numero di iscritti, ma sulla qualità dell’offerta didattica".