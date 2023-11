"Didattica stimolante e contatti con Unicam"

Il liceo Scientifico dell’istituto d’istruzione superiore Filelfo di Tolentino è primo a livello provinciale per quanto riguarda il rendimento universitario post diploma, secondo la classifica delle scuole Fondazione Agnelli. "È il risultato dell’ottimo lavoro fatto dalla scuola e dalledagli insegnanti – commenta il dirigente scolastico Donato Romano – con una didattica stimolante e attenta alle prospettive future, per alcuni aspetti forse rigida, ma che dà evidenti buoni frutti, anche alla luce di questo riconoscimento. Sapere di essere primi è doppiamente confortante, se consideriamo che gli studenti dello Scientifico fanno lezione in locali non adeguati; nonostante le difficoltà, il nostro lavoro viene riconosciuto. E questo mi riempie di gioia. Da anni proponiamo un percorso di qualità, sopperendo all’inadeguatezza degli spazi con una didattica di livello". Ma come vengono favoriti gli sbocchi lavorativi e il rendimento universitario? "Da cinque-sei anni, il nostro liceo matematico – prosegue il preside – collabora con l’Università di Camerino attraverso lezioni di approfondimento con i docenti dell’ateneo. Sempre con Unicam è stato rinnovato di recente, per il liceo Scientifico e di Scienze applicate, il piano delle lauree scientifiche. Abbiamo esteso il liceo matematico, uno dei nostri punti di forza, al triennio (non più solo al biennio) e prevediamo un ulteriore potenziamento". Non solo Unicam, ma anche collaborazioni con l’Università Politecnica delle Marche, partecipazione a campionati di matematica e fisica e di chimica e scienze naturali, al premio Asimov. "Non a caso – conclude – negli ultimi anni è aumentata la richiesta del liceo di Scienze applicate, dove si studia anche informatica".

Lucia Gentili