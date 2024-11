Dieci alberi piantati dai bambini

"Gli alberi ci danno tanto. Ora tocca a noi". Questo il titolo dell’iniziativa di ieri mattina, a Tolentino, che ha visto protagonisti i bambini delle scuole d’infanzia Rodari e Grandi. I piccoli, accompagnati dalla maestre, hanno piantato insieme agli operai del Comune dieci alberi (acero, frassino, leccio, tiglio e moro bianco) in un’area verde pubblica in via Nenni e hanno svolto alcune attività con le educatrici ambientali Tiziana Fasolino e Fabiola Cavarischia.

Presenti l’assessore all’istruzione Elena Lucaroni, il consigliere Fabio Montemarani e il presidente del consiglio di quartiere Repubblica Mauro Gesuelli. Quest’ultimo si è occupato in maniera spontanea e gratuita della pulizia e del restyling della vicina edicola sacra "de Cutì" (dal nome di colui che la realizzò). L’iniziativa, in occasione della Giornata nazionale degli alberi, è stata promossa dal Comune e dal circolo Il Pettirosso Legambiente. La settimana scorsa era stata rimandata per il vento. "Il prossimo appuntamento sarà con gli alberi per i nuovi nati – ha concluso Montemarani –. Continua l’attenzione dell’amministrazione per il verde e le future generazioni".