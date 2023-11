Dieci anni dopo si ricorda la figura di don Dante Raccichini

Un pomeriggio in ricordo di don Dante Raccichini. A dieci anni dalla morte resta vivo e indelebile nella comunità sangiustese il ricordo del parroco arrivato nel lontano 1958 che rimase alla guida spirituale della comunità per oltre 55 anni. Oggi, alle 17, si terrà prima la messa celebrata nel teatrino parrocchiale da monsignor Antonio Napolioni, vescovo di Cremona e, alle 18 al teatro Durastante, verrà proiettato il documentario "Don Dante, il pastore sorridente". Seguirà il dibattito a cui interverrano il sindaco Andrea Gentli, il parroco don Bruno Marconi, monsignor Pietro Orazi, l’ingegner Andrea Spada e il professor Mario Lattanzi. "Sacerdote d’altri tempi, in realtà profondamente giovane anche in età avanzata quando ancora partecipava ai campi scout con lo spirito di un ventenne – lo ricorda la comunità –. Uomo di chiesa e uomo di fede profonda".