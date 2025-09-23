"Dieci anni in mezzo a voi. Scuola di vita"

Corridonia, così come hanno fatto Colbuccaro e Petriolo, ha salutato al centro pastorale San Giuseppe don Joël Nomo che tornerà in Camerun a svolgere il suo ministero sacerdotale. "Ricordo ancora i miei primi passi in questa comunità, nel 2015 quando arrivai – ha affermato don Joël nel suo saluto – giovane diacono, pieno di entusiasmo nel mettermi al servizio della chiesa di Dio. Sono stato accolto con grande gioia e subito ho visto una comunità ricca di carismi. Ho cominciato il mio ministero sacerdotale nel mese di gennaio con la mia prima messa, con la partecipazione di un gran numero di persone, grate al Signore per il dono del ministero ordinato alla loro chiesa locale. I dieci anni trascorsi qui sono stati per me una scuola di vita e di fede. Vorrei ringraziare il vescovo Luigi Conti, che ora sta in cielo, perché grazie a lui, allora vescovo di Fermo, ho avuto la grazia di vivere questo viaggio della fede. Un grazie al vescovo Rocco. Ringrazio anche il mio vescovo Sosthène che mi ha chiesto di mettermi in gioco attraverso questa collaborazione missionaria delle chiese sorelle. Un grazie speciale, a don Fabio Moretti, parroco di questa unità pastorale: è stato al mio fianco nei miei primi passi come sacerdote che mi hai sempre incoraggiato in tutto. In questo momento che viviamo, in cui mi preparo a lasciare questa bella terra italiana, per raggiungere la mia terra di origine, posso solo rendere grazie a Dio per tutti i suoi benefici nella mia vita e ancor più in questi dieci anni trascorsi".