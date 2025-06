Dieci contratti prorogati e due nuove ostetriche

L’Ast di Macerata ha varato l’ennesimo provvedimento di proroga per contratti a tempo determinato in scadenza alla fine di questo mese. Un provvedimento necessario per evitare che restino scoperti posti importanti per garantire la copertura di servizi e prestazioni.

"Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato per supplenza e straordinarie – evidenzia nella determina il direttore dell’Ast, Alessandro Marini - si prende atto che nelle strutture interessate vi erano varie assenze di personale di lungo periodo che non è stato possibile coprire con medici specialisti, con conseguente assunzione a tempo determinato di medici specializzandi. Tali condizioni di necessità, sia derivanti dai posti vacanti che dalle assenze di lungo periodo, si prevede che permangano anche per il secondo semestre del 2025".

E così dieci dirigenti medici, il cui contratto scadeva il prossimo trenta giugno, resteranno al loro posto fino al 31 dicembre. Si tratta di due dirigenti medici di medicina interna, due dirigenti medici di Ginecologia e Ostetricia, tre dirigenti medici di Medicina Legale, un dirigente medico di Urologia, un dirigente medico di Malattie Metaboliche e Diabetologia e un dirigente medico di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

Assunto, invece, a tempo indeterminato un tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e un Operatore Tecnico Magazziniere, mentre sono due le ostetriche in arrivo attraverso la mobilità in entrata.