Dieci donne mamme matte e la "Fijiastra cittadina"

Le ’Dieci donne mamme matte’, questa sera alle 21.15, sono al teatro comunale di Monte San Martino con "La fijiastra cittadina", commedia in tre atti di Giuseppe Iori con la regia di Alberto Pepe. L’appuntamento rientra nella rassegna "Dialetti marchigiani a confronto 2025", organizzata da Fita (Federazione italiana teatro amatori) Marche con il patrocinio dei Comuni di Caldarola e Monte San Martino e dell’Unione montana dei Monti Azzurri.

In una famiglia contadina degli anni ‘50 si sta per celebrare il matrimonio tra il figlio maggiore Antonio e Maria, una ragazza di città poco avvezza ai lavori della terra. La mamma Giulia, vedova che ha cercato di crescere con sani principi i suoi due figli Antonio e Pietro, non accetta di buon grado questa intrusa, anche perché a casa ci sarebbe bisogno di una ragazza di campagna e la figlia Annetta della sua amica Assunta potrebbe proprio essere la persona giusta. E poi c’è l’insistente Sor Ugo, maestro in pensione innamorato di Giulia e il simpatico Don Nazzareno che, accompagnato dai suoi chierichetti, si barcamena tra il sacro e il profano.

Sul palco Carla Casadidio, Loredana Ottavini, Mauro Sebastiani, Daniela Calcinelli, Francesco Mariotti, Paolo Romagnoli, Rosella Marsili e Massimo Marchetti e la partecipazione straordinaria di Dario Fiore e Andrea Caprodossi; suoni e luci di Cesare Casoni e Giuseppe Rivelli, trucco e parrucco di Patrizia Pupilli, suggeritrice Clara Papa.