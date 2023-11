Dieci donne sul palco: "Sarà uno show corale"

Dieci donne in scena in uno spettacolo tra parole, canto e movimento ispirato a William Shakespeare. Ecco ‘Apple Juice-drink di una notte di mezza estate’, in programma venerdì (21.15) al teatro delle Logge, uno show drammaturgico e corale esito del laboratorio ‘Suono dell’anima’, condotto da Giulia Merelli e Serena Abrami, tenuto per tutto il 2023 nello stesso palcoscenico di piazza Trieste. Con le improvvisazioni sonore di Lorenzo Marchesini, si esibiranno Angelica Albanesi, Silvia Belelli, Sofia Bellesi, Carla Cardinali, Lorella Cardinali, Rosalba D’Angelo, Patrizia Doria, Cristina Gallina, Elisa Giusti e Maria Teresa Principi.

"Il laboratorio – afferma il vicesindaco Lorella Cardinali che farà parte delle dieci donne in scena – è stato un lavoro di ricerca e personalizzazione con persone che non hanno mai fatto teatro. Non si è trattato di formare artiste per i grandi palcoscenici, ma di istituire un percorso al femminile molto costruttivo. Poi, quello che verrà fuori è tutto da scoprire, ma debbo dire che si è sviluppato un sentimento forte e in generale il progetto è già andato oltre le aspettative. Serena Abrami e Giulia Merelli sono state due grandi insegnanti e ringrazio l’assessore alla cultura Marco Cingolani e la consigliera Alice Romagnoli per aver voluto finanziare il progetto".

Lo spettacolo è ispirato a ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di William Shakespeare e la "performance teatrale – spiegano gli organizzatori – connette ogni espressione individuale attraverso parole, canto e movimento, alternando momenti d’ironia musicale a quelli del thriller psicologico. Grazie alla loro arte, le donne sperimentano l’amore come forza e la debolezza come dono di ascolto. Tre intrecci e capovolgimenti di ciò che è visibile e di ciò che non lo è". La serata sarà ad ingresso libero.

Francesco Rossetti