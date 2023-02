Dieci e Lotto ogni 5 minuti: operaio gioca un euro e ne vince 20mila a Caldarola (Macerata)

Operaio gioca un euro e ne vince 20mila: sfiorato il colpaccio

Con una giocata da un euro, ne vince 20mila azzeccando nove numeri su dieci. E se avesse beccato pure il decimo, si sarebbe portato a casa un milione. Ha sfiorato il colpaccio un cliente della tabaccheria di Domenico Piccioni a Caldarola, in viale Umberto I. Il fortunato ha vinto 20mila euro al 10 e Lotto ogni 5 minuti, indovinando appunto nove numeri su 10. La schedina è costata un euro. Si tratterebbe di un operaio residente nelle nostre zone. Anche se per un soffio non ha raggiunto il milione di euro, ha comunque ottenuto un bel gruzzoletto. Anche la scorsa estate, nella stessa tabaccheria, delocalizzata dopo il terremoto del 2016 da piazza a viale Umberto I, con una giocata da 3 euro, una persona avevo vinto 8.510 euro. "Mi auguro che la dea bendata abbia baciato una persona del posto, magari qualcuno che ne ha bisogno e possa spendere la somma al meglio", ha detto il tabaccaio Domenico. E così molto probabilmente è stato. Il regolamento di 10 e Lotto ogni 5 minuti stabilisce che per vincere deve essere estratto almeno un numero tra quelli giocati. Il quantitativo massimo di numeri che si possono giocare è di 10. I numeri...