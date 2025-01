"Dieci maremmani per proteggerci"

"In passato, tra lupi e cinghiali, abbiamo registrato tanti danni. Oggi cerchiamo di tamponare la situazione con dieci cani da guardiania, anche se mantenere dieci maremmani comporta costi elevati e una grande responsabilità, basti pensare a quando passano persone in bici o a piedi", dice Mauro Tidei, che alleva pecore a Sarnano. "Gli avvistamenti di lupi sono continui; per questo appena si abbassa la guardia, gli animali sono in pericolo. In un’azienda vicina i predatori hanno fatto una strage. Servono censimenti reali sui selvatici. Ok la biodiversità, sappiamo cosa significa vivere vicino alla montagna, ma noi allevatori non possiamo farci carico di tutte le problematiche".