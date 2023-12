Dieci milioni per i lavori al porto di Civitanova: "La sicurezza non può aspettare"

Civitanova, 14 dicembre 2023 – Il direttivo dell’associazione ‘Il Madiere’ soddisfatto "per la notizia che la Regione Marche ha finanziato con 10 milioni di euro le opere per la messa in sicurezza del porto di Civitanova". Il provvedimento è scritto nel ‘Piano Regionale delle Infrastrutture Marche 2032’ recentemente adottato dalla giunta Acquaroli con finanziamenti Poc 2021/2027. "Diamo volentieri atto al presidente Acquaroli – scrive il presidente del Madiere Gianni Santori – di aver mantenuto gli impegni riguardanti il finanziamento della messa in sicurezza del porto, un’opera urgente e necessaria allo sviluppo del settore che attendevamo da ben diciotto anni". Ora si apre la fase della progettazione. "L’opera – aggiunge – dovrà assicurare la protezione dell’area del diporto che occupa la parte più insicura della darsena e paga il prezzo più alto alle mareggiate che investono pontili e imbarcazioni. Non meno importante però sarà l’obiettivo di ridurre il fenomeno dell’insabbiamento dell’imboccatura e di garantire la possibilità di manovra in sicurezza all’entrata e all’uscita del porto".

Avverte ’Il Madiere’ che per il conseguimento di questi obiettivi "non sarà sufficiente la sola realizzazione del molo di sopraflutto con il prolungamento del molo est, perché rimarrebbe aperta la porta alle mareggiate che provengono da nord fino a nord-nord est che sono le più frequenti e violente. Sarà necessario uno sforzo di innovazione al quale diportisti e pescatori vogliono dare un contributo con una proposta che intendono presentare alla Regione e al Comune nelle prossime settimane". "L’obiettivo della sicurezza – conclude Santori – non può aspettare e la soluzione non può che venire da un’opera straordinaria e urgente che difenda il porto. Sono già state inviate due richieste di incontro al Comune e alla Regione".