Dieci milioni per il prolungamento del molo est

Grazie al lavoro congiunto tra Comune, Regione e Ministero delle Infrastrutture è stato approvato e finanziato un progetto da 9.8 milioni di euro per il prolungamento del molo est e la messa in sicurezza definitiva del porto.

Parole dell’assessore alla pesca Francesco Caldaroni (FdI) relativamente a un’opera annunciata da anni. "I lavori - dice - hanno subito uno stop tecnico fino a quando non è stata accolta una modifica fondamentale. È stato approvato un nuovo assetto che garantirà una maggiore sicurezza anche per le imbarcazioni da diporto, che potranno finalmente ormeggiare in condizioni più protette".

Quanto alla copertura finanziaria "ci sono tempistiche chiare e un cronoprogramma che parte già nel 2025. I fondi saranno distribuiti in più fasi, a partire da quest’anno, e consentiranno l’esecuzione progressiva delle opere fino al 2029. Questo risultato è frutto anche di un dialogo costante con le categorie portuali".

"Ringrazio – conclude – chi ha lavorato per rendere possibile questo progetto, dai tecnici comunali agli enti regionali e statali, i pescatori che non hanno mai smesso di chiedere quello che era giusto, un porto sicuro, moderno, all’altezza di una città come Civitanova".