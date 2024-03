Dieci ospiti delle comunità per minori a lezione di musica nella scuola ’Scodanibbio’

Anche quest’anno i ragazzi e le ragazze ospiti delle Comunità Educative per minori "Il Melograno" e "Il Fiordaliso" di Morrovalle" e "Villa Murri" di Porto San Giorgio gestite dalla Pars hanno l’opportunità di prendere parte ad un corso di musica nella scuola ’Stefano Scodanibbio’ di Macerata. Sono in totale dieci i partecipanti impegnati nell’apprendere e proporre musica attraverso strumenti ad arco, come violino, viola, violoncello e contrabbasso, in lezioni in cui viene utilizzato il metodo "El Sistema", sviluppatosi in Venezuela grazie all’intuizione di Josè Antonio Abreu. "La collaborazione con la scuola ’Scodanibbio’ – afferma la responsabile Pars, Sara Giostra – offre l’opportunità ai nostri ragazzi di sperimentare molti dei valori e principi che nel quotidiano affrontiamo in comunità educativa: la condivisione, l’esperienza del gruppo, il rispetto dell’altro. Il ritmo, l’armonia e la musica sono il sottofondo che guida a portare avanti con costanza tale attività. Si rafforza così il loro senso di efficacia e autostima". "Col passare delle settimane – spiega Giacomo Gradozzi, insegnante di contrabbasso – si dimostrano sempre più coinvolti nell’approccio musicale come nuova o diversa esperienza educativa".

d. p.