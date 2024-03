Dieci pazienti dell’Inrca trasferiti da Treia ad Appignano

L’Inrca trasferisce i dieci assistiti ora ospitati nei locali dell’Ast di Macerata a Treia ad Appignano. È stata la stessa Ast a chiedere all’Inrca la restituzione dei locali. L’attuale residenza sanitaria riabilitativa estensiva (Rd2) ritornerà ad Appignano, a Villa Falconi, previo trasferimento degli attuali ospiti in altre idonee strutture del circondario, ricollocandoli nel corretto e appropriato setting assistenziale, in rapporto al grado di non autosufficienza. In seguito verrà concordato lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi nel complesso di proprietà della Fondazione Falconi, che contempli la collaborazione tra la stessa Fondazione, l’Inrca e eventuali altri soggetti istituzionali. "Si tratta di recuperare la funzionalità dell’Inrca ad Appignano – sottolinea l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini (nella foto) – poiché è in costante aumento la domanda delle prestazioni geriatriche, rispetto alle quali l’Azienda ospedaliera dell’Inrca è specializzata". Nello stesso tempo, "questo intervento consente di avviare i lavori su Treia per la Casa di Comunità (circa 410mila euro) e per il nuovo ospedale di comunità (circa 1,8 milioni) con fondi Pnrr".