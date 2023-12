Dieci scene nella Selva per il presepe vivente in chiave francescana

Saranno dieci le scene allestite nella Selva dei Frati Minori, a Potenza Picena, per la 31ª edizione del Presepe Vivente, quest’anno in chiave "francescana" per gli 800 anni dal primo presepe vivente di Greccio del 1223, voluto ai tempi proprio dal santo di Assisi. Alla presentazione, organizzata in municipio, c’erano padre Luca Gabrielli (parroco), il sindaco Noemi Tartabini, il padre Gabriele Lazzarini (viceparroco) e Massimo Lavini, segretario dell’associazione Presepe Vivente di Potenza Picena. "Le prime quattro scene saranno quelle classiche del Vangelo – ha detto padre Luca -, mentre le altre sei saranno dedicate alla vita di San Francesco che culmineranno con il Cantico delle Creature". Tre saranno gli appuntamenti: il primo il 26 dicembre alle 17.30 e gli altri due il 6 e il 7 gennaio (alla stessa ora). "Una straordinaria macchina di risorse umane – ha aggiunto il sindaco Tartabini – capace di aggregare oltre 200 persone, tutti volontari, tra figuranti e staff addetto all’allestimento, per un percorso immersivo reso unico dalla suggestione e dalla natura stessa della Selva. Un ringraziamento particolare a chi si adopera per perpetuare questa tradizione, adulti e bambini, alla parrocchia e all’associazione Presepe Vivente". Una grossa novità in questa edizione sarà la messa di Natale, a mezzanotte, nella Selva dei Frati Minori usando proprio le ambientazioni del Presepe Vivente. "San Francesco – ha sottolineato padre Luca – aveva ideato il Presepe Vivente, per utilizzarlo come luogo interattivo per la messa dei fedeli. Più che una novità è un ritorno alle origini". "Per agevolare l’accesso ordinato – ha detto Lavini – abbiamo organizzato dei bus navetta gratuiti in tre differenti punti di raccolta individuati nei principali parcheggi cittadini, ovvero Colle Bianco (zona cimitero), campo sportivo e poliambulatorio".