Dieci serate targate Musicultura. Audizioni dal vivo al Lauro Rossi, il centro si accende con il festival

Ci sono anche quattro marchigiani, tra i quali il pollentino Piccolo G, tra i 60 concorrenti di Musicultura che da domani al 15 marzo daranno vita alle audizioni live al Lauro Rossi, inizio alle 21 e la domenica alle 17. La manifestazione è stata presentata ieri in conferenza stampa sottolineando che ci sono state 1.176 candidature. Le altre proposte marchigiane sono Atarde e Bela di Ancona, Loree di Porto San Giorgio. Nelle ultime quattro edizioni delle audizioni ci sono stati 12.360 spettatori, sono stati ospitati 908 artisti e musicisti, sono state coinvolte 108 maestranze, 57 sono stati i fornitori, 329 gli studenti coinvolti degli atenei di Camerino e Macerata e dell’Accademia belle arti di Macerata.

"Musicultura – ha detto il direttore artistico Ezio Nannipieri – sa accontentare chi è stanco di affidare agli algoritmi delle piattaforme la scelta delle canzoni e chi chiede a un brano di non farlo cadere dalla sedia". Sulla stessa lunghezza il sindaco Sandro Parcaroli: "È un festival – ha detto – che coniuga da sempre come qualità e popolarità possano non essere in contraddizione". Da domani la città si animerà: nelle ultime quattro edizioni nelle audizioni si sono registrati 2.028 pernottamenti e sono stati consumati 3.864 pasti. "Il festival – osserva l’assessore Riccardo Sacchi – è sinonimo di intrattenimento, musica e qualità, ma anche di una significativa ricaduta in termini economici sul territorio e di un positivo ritorno sul brand citta". Durante le audizioni live, ogni sera gli spettatori eleggeranno l’artista preferito al quale andrà il Premio Banca Macerata. "Il nostro istituto – dice la vicepresidente Michela Sopranzi – è da sempre vicino alle iniziative che valorizzano la qualità e le potenzialità delle nuove generazioni e Musicultura incarna questi principi". A seguire le audizioni live ci sarà anche quest’anno un gruppo di detenuti del Barcaglione Ancona, coinvolti nella giuria speciale con il progetto "La casa in riva al mare", promosso e sostenuto dal Garante regionale dei diritti della persona Giancarlo Giulianelli. "Questo progetto – dice – è stato segnalato come best practice del 2024 dal Dipartimento nazionale dell’amministrazione penitenziaria, quest’anno stiamo cercando di coinvolgere i detenuti di quella struttura che frequentano i corsi di formazione come cuochi per cucinare a Musicultura". Alle audizioni ci saranno pure, in veste di giurati e di addetti alla comunicazione, gli studenti degli atenei di Macerata e di Camerino. "La musica – dice Massimiliano Stramaglia, docente di Unimc – unisce". "Noi – aggiunge il professor Daniele Tomassoni di Unicam – crediamo nelle competenze trasversali". Altri importanti partner culturali sono la Fondazione Marche Cultura e l’Accademia di belle arti, con studenti dei corsi di grafica, light design, fumetto e illustrazione e fashion design. "Grazie alle bellissime esperienze con Musicultura – dice Piergiorgio Capparucci, direttore dell’Accademia – i ragazzi possono connettersi con un vero percorso lavorativo". Ilenia Zippi, studentessa dell’Accademia, ha firmato il manifesto. "Ha scattato una foto al termosifone – ha spiegato la docente Simona Castellani – creando l’immagine di un pianoforte".