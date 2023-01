"Dieci trapianti di cornea in quattro giorni"

Il nuovo anno si apre con bellissime notizie: 10 persone hanno una nuova cornea e potranno iniziare una nuova vita. L’oculista Vincenzo Ramovecchi e il suo team fra il 27 e il 30 dicembre hanno effettuato, nell’ospedale di San Severino, 10 trapianti di cornea di cui quattro perforanti e sei con tecnica Dsaek.

In cosa consistono queste tecniche?

"Le tecniche di trapianto della cornea – spiega Ramovecchi, direttore dell’Unità operativa di Oculistica di Macerata e San Severino-Area Vasta 3 – sono due, quella perforante che è più invasiva ma a volte necessaria come in 4 dei 10 pazienti operati di recente e quelle lamellari selettive e meno invasive quali la Dsaek, Dmek e Dalk. Quando per le caratteristiche della patologia è possibile effettuare una tecnica lamellare, questa comporta un minor rischio di rigetto e un minor indebolimento strutturale della cornea stessa".

Da dove provengono i pazienti e come stanno?

"I pazienti stanno tutti bene. Sono stati dimessi nella grande maggioranza e conto che nei primissimi giorni del 2023 siano tutti a casa. Cinque sono marchigiani, tre provengono rispettivamente da Puglia, Umbria e Abruzzo e la decima non è italiana".

Come mai ha scelto questo periodo per operare in modo massivo?

"Solitamente nel periodo natalizio molti reparti oculistici chiudono. Così è stato più semplice reperire la fornitura di cornee da impiantare".

Da dove provengono le cornee?

"Facciamo principalmente riferimento, come nel caso di questi ultimi 10 interventi, alla banca degli Occhi di Mestre, la più importante in Europa per numero di tessuti raccolti e inviati per il trapianto. Attingiamo anche da quella di Fabriano. Nel biennio 2020-2021 ne abbiamo prese 101 da Mestre e 29 da Fabriano".

Ne ha prenotate altre in questi giorni vero?

"Sì, ne ho prenotate altre 12 a Mestre per eseguire interventi nelle prossime settimane".

Parliamo di numeri.

"Nel biennio 2020-2021 a San Severino sono stati eseguito 130 trapianti di cornea. Per un confronto si può dire che tutti gli altri reparti della regione Marche ne ha eseguiti 111".

E la chirurgia del glaucoma?

"Mi piace parlare della chirurgia mininvasiva del glaucoma mediante l’impianto stent (preserflo e xen). Siamo stati uno dei primi reparti oculistici italiani a iniziare queste nuove tecniche mininvasive per il glaucoma nel 2016 e da allora abbiamo impiantato in totale 1500 stent potendo inserirci così fra i maggiori centri in Europa di trapianto realizzati con queste nuove tecniche".

Dove ha effettuato negli ultimi mesi queste tecniche mininvasive per il glaucoma oltre che nella sua struttura?

"A novembre ho effettuato interventi chirurgici in diretta con queste nuove tecniche chirurgiche per il glaucoma al Gemelli, a Roma, in occasione del recente congresso Aimo-Siso. Sempre a Roma li ho effettuati nel maggio scorso all’ospedale Sant’Eugenio in occasione del congresso della società italiana di Scienze Oftalmologiche". Che desiderio esprime per l’anno nuovo?

"Siamo sotto organico, non riusciamo a smaltire tutte le richieste. L’amministrazione ha tutta la volontà di assumere e si è sempre dimostrata attenta ma non è semplice trovare una soluzione. Speriamo che il 2023 ci porti medici disposti a venire nella nostra struttura".

Paola Olmi