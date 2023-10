Diego Fusaro presenta il libro "Demofobia"

La Piccola Libreria delle Marche ospita domenica alle 18, nella sede di via Cavour in pieno centro a Recanati, la presentazione del libro "Demofobia", saggio che affronta il tema della democrazia nella società contemporanea ed esplora le tensioni e le contraddizioni del nostro sistema politico ed economico. Sarà presente il suo autore, il filosofo e saggista Diego Fusaro. La presentazione del libro sarà un’occasione per ascoltare direttamente l’autore che illustrerà in profondità le criticità del sistema democratico.