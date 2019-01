San Severino (Macerata), 16 gennaio 2019 - Ieri mattina si sono detti «sì» all’hospice di San Severino, nel pomeriggio però il cuore di lui ha smesso di battere. Una storia di amore e di tenebra quella tra Diego Turi, 43enne di Tricase, e Annalisa Talpacci, 40enne di Pioraco, iniziata quattro anni fa quando si sono incontrati in Salento.

Lei era in vacanza. Da allora non si sono più lasciati. Hanno iniziato a sognare di costruire una vita insieme. L’idea era quella di sposarsi, ma il sogno è andato in frantumi nel 2017, quando lui ha scoperto di essere malato e di avere poco tempo ancora da vivere. Ma questo non ha fermato i due innamorati che hanno scelto Seppio, una frazione di Pioraco, per vivere insieme con la loro cagnolina Ursula tutto il tempo che a Diego resta da vivere. La loro forza era l’unione e l’affiatamento che li legava, e insieme si davano molto da fare anche con la locale pro loco.

Ma alla vigilia di Natale le condizioni del 43enne si sono aggravate e l’uomo è stato ricoverato all’hospice di San Severino. Neanche questo dolore però è riuscito a fermare il loro sogno di diventare anche formalmente marito e moglie, e così la decisione di scambiarsi quelle tanto desiderate promesse di amore eterno. La cerimonia è stata celebrata ieri mattina in una stanza del reparto, alla presenza di un funzionario comunale. Con loro, solo i parenti più stretti. E alla fine Diego ha potuto smettere di lottare. Poche ore dopo, nel pomeriggio, il suo cuore ha smesso di battere.



