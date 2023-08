Dietro le quinte del Mof Passione, forza e fantasia: ecco la grande famiglia che anima lo Sferisterio

"In questi mesi in città ho potuto vedere quanta professionalità c’è dietro le quinte del Macerata Opera Festival, un duro lavoro portato avanti anche con il grande caldo e con orari spesso non usuali. Guardando negli occhi di ogni collaboratore del Mof ho potuto scorgere la passione e l’amore che quotidianamente vengono messi per riuscire nel proprio lavoro e per contribuire alla migliore riuscita della stagione". Anche il sovrintendente Flavio Cavalli, nel suo primo anno al Mof, si è trovato catapultato all’interno di una grande "macchina dello spettacolo" che non potrebbe funzionare così bene se tutti i suoi ingranaggi non fossero integrati alla perfezione. A dare concretezza a questi "ingranaggi" sono le braccia, la forza, la fantasia e la determinazione di attrezzisti, macchinisti, fonici, truccatori, parrucchieri, personale di sala, comunicazione e biglietteria. Una grande gruppo di oltre 400 persone, di cui l’80% proveniente dal nostro territorio, spesso sconosciuto al pubblico, che ogni stagione rende unico il Mof.

"Personalmente è stata un’esperienza entusiasmante trovare tante persone affiatate, così attaccate al monumento immagine della città e alla manifestazione – continua Cavalli–-. Credo che questa sia un’altra componente molto importante che contribuisca agli ottimi risultati del Mof, anche se ritengo che si possa ancora lavorare affinché la manifestazione cresca ulteriormente sul fronte internazionale. So che le maestranze sono abituate a lavorare tanto e dedicarsi anima e corpo a quello che fanno, ma ci vuole un momento di coordinamento in cui darsi degli obiettivi un pochino più ambiziosi che possano portare la città e la manifestazione ancora più in alto". Il sovrintendente, quindi, è già pronto a guardare al futuro, in attesa che in questi giorni si facciano i conti di questa 59esima stagione appena conclusa.

"Gli spettacoli sono andati bene, hanno avuto il favore della città e del pubblico, con due sold out per Traviata e Carmen e una buona Lucia che ha avuto consensi interessanti – conclude il sovrintendente –. Anche i concerti hanno evidenziato un buon riscontro, ci dispiace per ’Carmen Danza’ che abbiamo dovuto annullare a causa del maltempo, ma che crediamo sarebbe stato un altro tassello che avrebbe incontrato il favore del pubblico. Per questo, non è detto che non possa essere riproposta il prossimo anno. Per quanto mi riguarda, questa stagione, io sono arrivato in corsa e la mia abilità non si è potuta percepire, ma ho delle idee per rendere ancora più organizzata la manifestazione. Ma con un direttore artistico come Paolo Pinamonti e con collaboratori di tale portata non sarà difficile. Senza le maestranze, senza la loro dedizione e il loro impegno, il Mof non ci sarebbe. Per cui non posso che ringraziare davvero tutti, da primo all’ultimo".