Dietrofront, Pigini rinuncia all’ampliamento

Si chiude con un nulla di fatto il progetto di ampliamento dello stabilimento Pigini Srl nella zona industriale di Squartabue di Recanati. Dopo anni di interlocuzioni e accordi tra il Comunee e l’azienda recanatese – parte del colosso del lusso Kering-Gucci – è ufficiale la rinuncia da parte della società a procedere con l’intervento, considerato fino a poco fa strategico. Alla base della decisione, comunicata formalmente un anno fa ci sarebbe, secondo l’azienda, "un imprevedibile e radicale mutamento del contesto economico" che ha modificato i piani di sviluppo, rendendo superfluo l’ampliamento della superficie produttiva. Pigini ha dunque rinunciato alla variante urbanistica e agli impegni previsti dalla convenzione.

Il progetto autorizzato prevedeva la costruzione di un nuovo reparto produttivo e di un magazzino per la lavorazione delle tomaie, oltre a un edificio per uffici e mensa. L’intervento avrebbe portato la superficie aziendale a superare i 30.000 metri quadri, con una prospettiva occupazionale importante: l’assunzione di almeno 400 lavoratori entro tre anni, specializzati nelle aree di giunteria e taglio. L’accordo prevedeva anche significative opere pubbliche a scomputo degli oneri di urbanizzazione, tra cui la realizzazione di parcheggi, marciapiedi, aree verdi, illuminazione e una nuova rotatoria tra via Guzzini e via Soprani, per un valore stimato di circa 320mila euro. Un’infrastruttura considerata cruciale per migliorare la viabilità della zona industriale e preparare il collegamento con la futura bretella verso la strada Jesina, in località Acquaviva di Castelfidardo. La rinuncia dell’azienda arriva a otto anni dalla prima intesa, stipulata nel 2017 con l’amministrazione Fiordomo e costringe il Comune a gestire le conseguenze della risoluzione anticipata. A tal fine, l’amministrazione ha deciso di affidarsi all’avvocato Alessandra Piccinini, incaricata di fornire assistenza stragiudiziale a fini preventivi per l’avvio del procedimento. Il compenso previsto è di 1.530 euro.

La decisione della Pigini rappresenta un colpo per le aspettative del territorio, soprattutto sul fronte dell’occupazione e della valorizzazione dell’area industriale. La zona di Squartabue, dove l’azienda è presente da oltre 30 anni, si era sviluppata intorno alla crescita costante della realtà produttiva locale che nel tempo era passata da un piccolo laboratorio artigianale a un sito all’avanguardia, integrato in uno dei gruppi più prestigiosi del lusso mondiale.

Asterio Tubaldi