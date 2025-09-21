Bologna centro dello sport

Alessandro Gallo
Bologna centro dello sport
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ricchiAutista busIronman CerviaSciopero generaleTicket fuorileggeSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaDietrofront, Pigini rinuncia all’ampliamento
21 set 2025
ASTERIO TUBALDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Dietrofront, Pigini rinuncia all’ampliamento

Dietrofront, Pigini rinuncia all’ampliamento

Doccia fredda a Recanati. L’azienda aveva programmato 400 assunzioni e la realizzazione della rotatoria. Il Comune nomina un avvocato .

Fausto Pigini

Fausto Pigini

Per approfondire:

Si chiude con un nulla di fatto il progetto di ampliamento dello stabilimento Pigini Srl nella zona industriale di Squartabue di Recanati. Dopo anni di interlocuzioni e accordi tra il Comunee e l’azienda recanatese – parte del colosso del lusso Kering-Gucci – è ufficiale la rinuncia da parte della società a procedere con l’intervento, considerato fino a poco fa strategico. Alla base della decisione, comunicata formalmente un anno fa ci sarebbe, secondo l’azienda, "un imprevedibile e radicale mutamento del contesto economico" che ha modificato i piani di sviluppo, rendendo superfluo l’ampliamento della superficie produttiva. Pigini ha dunque rinunciato alla variante urbanistica e agli impegni previsti dalla convenzione.

Il progetto autorizzato prevedeva la costruzione di un nuovo reparto produttivo e di un magazzino per la lavorazione delle tomaie, oltre a un edificio per uffici e mensa. L’intervento avrebbe portato la superficie aziendale a superare i 30.000 metri quadri, con una prospettiva occupazionale importante: l’assunzione di almeno 400 lavoratori entro tre anni, specializzati nelle aree di giunteria e taglio. L’accordo prevedeva anche significative opere pubbliche a scomputo degli oneri di urbanizzazione, tra cui la realizzazione di parcheggi, marciapiedi, aree verdi, illuminazione e una nuova rotatoria tra via Guzzini e via Soprani, per un valore stimato di circa 320mila euro. Un’infrastruttura considerata cruciale per migliorare la viabilità della zona industriale e preparare il collegamento con la futura bretella verso la strada Jesina, in località Acquaviva di Castelfidardo. La rinuncia dell’azienda arriva a otto anni dalla prima intesa, stipulata nel 2017 con l’amministrazione Fiordomo e costringe il Comune a gestire le conseguenze della risoluzione anticipata. A tal fine, l’amministrazione ha deciso di affidarsi all’avvocato Alessandra Piccinini, incaricata di fornire assistenza stragiudiziale a fini preventivi per l’avvio del procedimento. Il compenso previsto è di 1.530 euro.

La decisione della Pigini rappresenta un colpo per le aspettative del territorio, soprattutto sul fronte dell’occupazione e della valorizzazione dell’area industriale. La zona di Squartabue, dove l’azienda è presente da oltre 30 anni, si era sviluppata intorno alla crescita costante della realtà produttiva locale che nel tempo era passata da un piccolo laboratorio artigianale a un sito all’avanguardia, integrato in uno dei gruppi più prestigiosi del lusso mondiale.

Asterio Tubaldi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata