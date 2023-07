"Difendersi dalle truffe", l’incontro di Cna

Anche la Cna in campo contro le truffe, con un incontro informativo aperto a tutti. L’associazione ricorda che nel 2022 in procura sono stati aperti 456 procedimenti per questo reato, le persone denunciate sono state 600, mentre in 298 procedimenti gli autori sono rimasti ignoti. "Va nella giusta direzione l’azione che la prefettura coordina, con le forze di pubblica sicurezza e i Comuni della provincia per la prevenzione di questo fenomeno dilagante – dice Silvano Gattari, presidente di Cna Pensionati Macerata –. La Cna si unisce a questo lavoro di squadra, consapevoli che l’estate è il periodo in cui occorre porre maggiore attenzione da parte di tutti i cittadini". Nessuno si può sentire al sicuro dai tentativi di raggiro, perché le modalità con cui vengono messi a segno i colpi sono sempre nuove, frutto di fantasia e furbizia. "Tutta la cittadinanza deve essere sempre informata – precisa Gattari –. Saper riconoscere un truffatore dal primo momento in cui si avvicina, sia di persona che nel web, è fondamentale per sventare una possibile azione criminale. Le conseguenze delle truffe non sono purtroppo solo la perdita di denaro. Molto spesso, ci sono conseguenze psicologiche più gravi: senso di violazione della propria sfera privata, senso di colpa, difficoltà a raccontare l’accaduto anche ai familiari, paura di tutti e tutto, estrema fragilità". Se ne parlerà domani alle 17 nella sala convegni (con aria condizionata) di Cna in via Zincone 20 a Macerata, in un incontro aperto a tutti e a ingresso libero dal titolo "Come difendersi dalle truffe. Le regole per riconoscere un truffatore anche on-line". Interverrà Romeo Renis, sostituto commissario di polizia in quiescenza.