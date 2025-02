Difesa della costa e salvataggio. In campo l’Associazione balneari

"Abbiamo già presentato alla Regione un secondo stralcio per la difesa della costa a Scossicci, che prevede la manutenzione di 10-11 pennelli di scogli, e cercheremo un ulteriore finanziamento. Chiederemo poi un appuntamento con l’assessore regionale Stefano Aguzzi e andremo con voi operatori balneari, perché il costo per tale intervento è stimato in 897mila euro, e noi abbiamo solo 105mila euro di fondi comunali". È stata questa la promessa del sindaco Andrea Michelini, durante la presentazione della neo costituita Associazione balneari Porto Recanati. Il sodalizio sarà guidato dal presidente Diego Scalabroni, dal segretario Luana Testasecca, dal tesoriere Francesca Brutti, insieme con il resto del direttivo composto da Mauro Monina, Roberto Cappella, Nicola Scalabroni e Riccardo Ramadori. Oltre al sindaco Michelini, c’erano pure l’assessore Lorenzo Riccetti, e i consiglieri comunali di maggioranza Gianluigi Serena e Marino Ferracioni (con delega al demanio).

"Questa realtà nasce dalle ceneri dell’Abat e siamo in tutto 54 stabilimenti balneari associati – ha puntualizzato il presidente Scalabroni –. Fin da subito deve essere chiaro che l’associazione nasce per risolvere non i problemi di uno chalet, ma di tutta la categoria. Non possiamo pretendere aiuti dal Comune, se non siamo uniti. Purtroppo partiamo in ritardo e dovremo pagare questo scotto".

Poi ha puntualizzato quali saranno gli obiettivi per l’estate. "Le priorità saranno di risolvere i problemi relativi al servizio di salvataggio, in quanto quest’anno non potranno fare i bagnini né i ragazzi minorenni e nemmeno gli over 50 – ha ripreso Scalabroni –. Poi c’è la difesa della costa, quindi la manutenzione dei pennelli e il progetto da 9 milioni di euro per costruire le nuove scogliere emerse a Scossicci". Proprio su questo punto si è concentrato l’intervento di Michelini. "Il progetto delle scogliere è in mano al Provveditorato e si parla di otto transetti, ciascuno con 80 metri di scogli e 25 metri di varco tra una scogliera e l’altra – ha osservato Michelini –. Mi auguro che anche i commercianti si costituiranno in una associazione, come avete fatto voi".

Giorgio Giannaccini