Difesa della costa, ecco i fondi In arrivo oltre 22 milioni di euro

Sono tre gli interventi di difesa della costa, per oltre 22 milioni di euro, individuati dalla Regione e previsti nel Maceratese, che attingono dai fondi Fesr Marche 2021-27 e dal Pnrr. E riguarderanno: Porto Recanati (con la realizzazione di scogliere emerse litorale di Scossicci, per nove milioni di euro), il tratto tra Porto Potenza e Civitanova (sono previste delle opere rigide e morbide per cinque milioni e 425mila euro, con il contributo delle Ferrovie), e la spiaggia tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio (si tratta di realizzare un ripascimento e delle scogliere emerse, per 8.407.782,07 euro). "I soggetti titolari dell’attuazione di questi interventi, vale a dire i Comuni – spiega l’assessore regionale alla Difesa della costa, Stefano Aguzzi – non dispongono di risorse sufficienti. L’amministrazione regionale ha negli anni messo a disposizione risorse di bilancio, che sono servite ad attivare gli interventi di urgenza e manutenzione. Nell’ottica di proseguire nella realizzazione degli interventi strutturali, si è ritenuto opportuno programmare in modo mirato l’utilizzo delle fonti finanziarie destinate alla Regione. L’individuazione preventiva dei lavori – chiarisce Aguzzi – serve a rendere ‘cantierabili’ gli interventi. Questa procedura consente ai Comuni di attivarsi per tempo".

g. g.