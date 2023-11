Difesa della costa, ripartono i lavori per le dune marine a sud

"Sono ripresi i lavori di difesa della costa a sud di Porto Potenza". E’ quanto ha annunciato ieri mattina il Comune di Potenza Picena, che ha pubblicato una nota sulla sua pagina Facebook. Ma in breve sono sorte polemiche a non finire. "Dopo il ripascimento pre estivo che ha permesso di svolgere nel migliore dei modi la stagione turistica – ha scritto l’ente -, nella zona dell’arenile sud di Porto Potenza sono ripartiti i lavori per la difesa della costa. Da alcuni giorni i mezzi meccanici sono impegnati per la preparazione dell’area individuata per la messa in opera delle barriere di protezione, costituite da una linea di sacchi riempiti di sabbia, che serviranno da base per la creazione di dune marine".

Tuttavia il candidato sindaco del centrosinistra, Mario Morgoni, non ha risparmiato critiche. "Mi chiedo come mai si è deciso di realizzare queste dune dal costo di 500mila euro, nel momento in cui l’amministrazione annuncia l’imminente avvio delle scogliere dal Belvedere a Lido Bello – ha commentato lui sui social –. Non sarebbe stato meglio più saggio realizzare prime le scogliere, mettendo in sicurezza il litorale, e poi intervenire per i lavori della spiaggia?". In breve il suo intervento è stato cancellato dalla pagina Facebook, e subito dopo il Salvamento Potenza Picena ha scritto un commento a difesa del Comune: "Va riconosciuto l’impegno dell’amministrazione comunale, nella difesa di una risorsa naturale che rappresenta un’importante peculiarità del paesaggio della nostra città".