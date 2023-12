Diffamazione,. De Vivo torna in aula

Torna sotto processo l’ex consigliere comunale e candidato sindaco Livio De Vivo, accusato di diffamazione nei confronti dell’ex assessore Maika Gabellieri. A giugno del 2020, secondo l’accusa, nella pagina Facebook di De Vivo sarebbero apparsi dei video offensivi. A proposito di Gabellieri De Vivo avrebbe parlato di "magna magna", avrebbe detto che non contava nulla, avrebbe detto che stava rovinando la città e che era scema, "la peggiore assessore al turismo degli ultimi 50 anni". Avrebbe ipotizzato che usasse alcolici o stupefacenti e avrebbe anche fatto allusioni pesanti in campo sessuale. L’esponente della giunta non aveva minimamente gradito questi attacchi, e così aveva querelato il civitanovese. Ieri mattina per lui, difeso dall’avvocato Alessandro Vallesi, si è aperto il processo per diffamazione in tribunale a Macerata. Il giudice Francesca Preziosi ha subito rinviato l’udienza, per iniziare a sentire i primi testimoni dell’accusa citati dal pubblico ministero Stefano Lanari e, in particolare, la stessa parte offesa, che dovrà riferire in merito all’effetto di quei video all’epoca dei fatti.

Per De Vivo questo non è l’unico procedimento in corso nei confronti di ex esponenti della giunta. In due procedimenti è imputato di stalking e diffamazione ai danni di un altro assessore, Roberta Belletti. L’imputato respinge tutte le accuse e si proclama innocente.