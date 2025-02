"Diffamazione su Facebook". Assolta una donna

Accusata di diffamazione aggravata nei confronti di un uomo nel corso di una conversazione su Facebook: assolta una donna, Patrizia Bruschi. Era accusata di aver pubblicato un commento sui pedigree di cuccioli di cane nel quale avrebbe offeso la reputazione di un uomo. Da qui un procedimento penale, con l’uomo che si era costituito parte civile con l’avvocato Francesco Coppari. La donna, difesa dagli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli, aveva sempre respinto le accuse. L’altroieri, davanti al giudice Andrea Belli del tribunale di Macerata, si è chiuso il processo. "Abbiamo dimostrato – hanno detto gli avvocati Cofanelli – come nella realtà non fosse stata in alcun modo raggiunta la prova da quale account provenissero tali affermazioni o commenti e quindi non fosse possibile determinare con certezza la riferibilità a quella specifica persona fisica di una eventuale attività denigratoria. Soluzione questa condivisa dal tribunale penale di Macerata che, dopo aver esaminato l’intera documentazione, ha assolto l’imputata dalla accusa di diffamazione aggravata, respingendo inoltre la richiesta di risarcimento danni presentata dalla persona offesa, che si era costituita parte civile".

Chiara Marinelli