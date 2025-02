Diffamazione sui social. Disposta l’archiviazione per il caso di Sgarbi e Scanzi

Una risposta sui social e un post: accolta la richiesta di archiviazione delle accuse mosse al critico d’arte Vittorio Sgarbi (nella foto). Era indagato per diffamazione nei confronti del giornalista e opinionista Andrea Scanzi. Due gli episodi. Nel primo caso, si tratta di una risposta offensiva pubblicata su Facebook il 24 settembre 2021 e seguita ad un precedente post pubblicato da Scanzi il giorno primo e dal contenuto egualmente denigratorio. Il secondo un post ritenuto diffamatorio. "Lombroso docet" aveva scritto il professore a corredo di due foto: nella prima Alberto Genovese, l’imprenditore finito in carcere perché ritenuto uno stupratore seriale, vestito con una giacca di pelle. Nell’altra Scanzi, vestito in maniera molto simile. In entrambi i casi, le offese sono sembrate reciproche. Nel primo caso, si sarebbe trattato di una risposta offensiva pubblicata su Facebook e seguita a un precedente post pubblicato dalla persona offesa il giorno primo e dal contenuto egualmente denigratorio. Nel secondo, il post ritenuto diffamatorio, in seguito ai chiarimenti prodotti dall’indagato al suo difensore e depositati nelle memorie difensiva, sarebbe comunque successivo alla pubblicazione avvenuta il 17 novembre 2021 ma anticipata sul Fatto Quotidiano già due giorni prima del libro firmato da Scanzi, dal titolo "Sfasciston", in cui sono riportati commenti offensivi nei confronti di Sgarbi. Per questi motivi, il gip Giovanni Manzoni ha accolto la richiesta di archiviazione. La "battaglia" legale tra Sgarbi e Scanzi va avanti da tempo ed è la quarta volta che il giornalista denuncia il critico d’arte.

c. m.