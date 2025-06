Differenziata al mare con i "Mini Ecopunti"

Differenziare al mare. Una mission non impossibile, ma che va rinnovata attraverso la prosecuzione del servizio in spiaggia e una importante campagna di comunicazione. Per questo motivo, il Cosmari anche per quest’anno ha deciso di rinnovare l’iniziativa dei "Mini Ecopunti", vale a dire i quattro bidoncini di diverso colore posizionati nelle vicinanze degli ombrelloni. Inoltre, nei vari chalet e anche sotto l’ombrellone, saranno distribuiti dépliant con suggerimenti utili e consigli facili da seguire. L’iniziativa coinvolge i tre comuni costieri della provincia, quindi Civitanova, Potenza Picena e Porto Recanati ed è pensata anche e soprattutto per l’arrivo di turisti, permettendo che gli stessi siano informati a dovere sulle corrette pratiche della raccolta differenziata da seguire tanto in spiaggia, quanto a casa e nelle strutture ricettive. Ieri, la conferenza stampa a palazzo Sforza cui hanno partecipato i tre sindaci, il presidente del Cosmari Paolo Gattafoni con la direttrice generale Brigitte Pellei. "L’obiettivo della comunicazione tradizionale e social – le parole di Pellei – è quello di raggiungere tutti, case, scuole e locali pubblici e informare in maniera semplice e chiara su come fare la differenziata. La raccolta dei rifiuti è essenziale per l’ambiente e le buone regole non devono andare in vacanza". Paolo Gattafoni, presidente del Cosmari. "Oggi – ha detto – ci sono meno operatori, perciò la comunicazione può fare la differenza in un periodo come quello estivo, dove tanta gente si riversa sulla costa". Sarà anche disponibile un filmato per comunicare l’esatto conferimento dei rifiuti. "Purtroppo, però, ci sono ancora cittadini che abbandonano rifiuti o svolgono conferimenti errati", ha rimarcato la sindaca di Potenza Picena, Noemi Tartabini. Ciarapica ha invece posto l’accento sul fatto che "la differenziata è un parametro fondamentale per l’assegnazione della Bandiera Blu per cui non bisogna mai abbassare l’attenzione". "A Porto Recanati – le parole di Andrea Michelini – c’è un quartiere, Scossicci, completamente a vocazione turistica e lì qualche problema si crea. E poi ci sono 72 chalet che sono anche 72 ristoranti".

Francesco Rossetti