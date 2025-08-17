Differenziata, ecco le proposte di Azione

Prima uscita pubblica per Roberto Terrucidoro, nuovo coordinatore cittadino di Azione, che sceglie il tema dei rifiuti per aprire il confronto con la città. Dopo anni in cui la raccolta differenziata è stata presentata come un fiore all’occhiello della amministrazione di centro sinistra, gli sforzi fatti non si sono tradotti in vantaggi concreti, come la promessa riduzione della Tari. Il nuovo corso, con la giunta di centrodestra, ha quindi deciso di rimuovere i chip, ritenuti inutilmente costosi, e di riorientare la gestione puntando su un risparmio diretto. Inoltre sono stati per la prima volta installati i distributori dei sacchett dei rifiuti. Ma a questo proposito Terrucidoro ha alcune cose da dire. Ad esempio, l’ubicazione di questi distributori. Uno in particolare, situato in via Emanuela Loi (zona viale Adriatico), risulta difficilmente accessibile: mancano parcheggi liberi nelle immediate vicinanze, e utilizzare quelli a pagamento per ritirare sacchetti ’gratuiti’ appare poco pratico. L’invito è quindi a "spostare questi dispositivi in aree più funzionali, come i parcheggi di supermercati frequentati quotidianamente dai cittadini – Coal o Eurospin, ad esempio – dove l’operazione risulterebbe più comoda e senza costi aggiuntivi". Altra criticità riguarda il numero dei sacchetti distribuiti: il kit bimestrale, secondo le segnalazioni, non sarebbe sufficiente per una famiglia media. In particolare, la quantità di sacchetti di carta e quelli blu (per plastica e metalli) risulta sottodimensionata. "È paradossale – si legge nella nota a firma di Terrucidoro – che presso gli uffici comunali vengano consegnati otto sacchetti di carta, mentre il distributore automatico ne fornisca solo cinque. Se i sacchetti non bastano e il Comune non può aumentarne la quantità gratuita, allora i cittadini saranno costretti ad acquistarli: un costo indiretto che ricade su tutti".

La proposta è di aumentare la dotazione minima – ad esempio due kit blu invece di uno e almeno 8-10 sacchetti di carta – e di rivedere la programmazione del software dei distributori per consentire una scelta più flessibile da parte dell’utente.

Sarebbe inoltre utile sapere, secondo i promotori dell’iniziativa, quanti sacchetti sono stati messi a bilancio per il 2025 rispetto al 2024. Infine, Azione sollecita un ampliamento degli orari di distribuzione, sia presso il Servizio Nettezza Urbana del Comune – con l’aggiunta del sabato mattina – sia presso l’isola ecologica, suggerendo l’apertura anche in un pomeriggio settimanale, sfruttando la presenza già prevista del personale.

Asterio Tubaldi