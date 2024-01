Differenziata ferma al palo. La raccolta non va oltre il 72%

La Tari galoppa mentre non decolla la raccolta differenziata. La politica dei rifiuti - tasse e riciclo - vede Civitanova colpita da una politica tariffaria che produce sempre aumenti mentre la città è inchiodata da anni alle stesse percentuali di recupero, che non vanno oltre il 72%. A parte l’anno Covid (2020), quando la quota fatta registrare fu del 73.27%, gli altri periodi hanno visto finora un andamento lento: 71.99% nel 2023, l’anno prima il 71.25% e nel 2021 il 71.88%. Dati pubblicati in questi giorni nel sito del Cosmari (www.cosmarimc.t).

La città non riesce a migliorare e resta lontana da Macerata che ha chiuso il 2023 con il 75.05%, soglia su cui si attesta ormai da qualche anno. Civitanova è però la regina in provincia nella produzione dei rifiuti, con 25.882 tonnellate nell’anno che si è appena concluso, delle quali ne sono state differenziati 18.582 e mandate in discarica 7.229. Numeri che parlano di una produzione annua pro capite di immondizia che è pari a 611 chilogrammi per ogni residente in città. Il sistema della raccolta puntuale non è stato organizzato e allora si paga tutti con lo stesso criterio di calcolo, e con buona pace di chi differenzia e rispetta le regole della raccolta porta a porta, alla fine penalizzato. Per colpa dei ritardi della politica provinciale stanno infatti per arrivare aumenti in bolletta, conseguenza della mancata scelta del sito per la realizzazione di una nuova discarica in sostituzione di quella di Cingoli che sta andando in esaurimento e perciò lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato fuori confine, con costi superiori. Uno scenario che per Civitanova comporterà l’aumento nel biennio del 18% della tassa rifiuti: il 9% quest’anno e il 9% in quello successivo, tutto per portare nelle casse del Comune almeno 1.500.000 euro che è quanto necessario per coprire le spese del servizio di smaltimento, arrivato a 9 milioni di euro l’anno, e sempre in crescita.